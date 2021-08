Temptation Island, Maria De Filippi smette di produrre il programma

Quella conclusa ad agosto 2021 potrebbe essere stata l'ultima edizione di Temptation Island perchè Maria De Filippi, che produce il programma attraverso la Fascino, avrebbe deciso di abbandonare il reality per produrre un suo format. La notizia è stata lanciata da TvBlogo.

La prossima estate gli amanti del trash e dei reality potrebbero essere costretti fare a meno di Temptation Island, il programma diventato la colonna sonora televisiva dell'estate di molti italiani. La Fascino, la società controllata in parti uguali da Maria De Filippi e Rti-Mediaset, non ha trovato l'accordo con la Banijay, la società di produzione che possiede i diritti internazionali del format.

Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset, era stato annunciato un nuovo programma Fascino, non presentato da Maria De Filippi. Questo nuovo format, che prenderebbe il posto di Temptation Island, potrebbe essere una riproposta di Ultima Fermata, un progetto annunciato tempo fa e mai andato in onda, all'epoca si parlò di Stefano De Martino come conduttore del programma. Il format si baserebbe sempre sulle relazioni di coppia, che, come suggerisce il titolo, sarebbero ad un passo dalla rottura.

Nel frattempo la Banijay potrebbe trattare la produzione di Temptation Island con altri, magari canali in streaming, come Discovery, che cercano maggiore visibilità sul mercato italiano.