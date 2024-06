Temptation Island: chi è Mara, la tentatrice che ha avuto una storia con un noto ex del Grande Fratello Vip

Temptation Island è da sempre uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico mediaset ed anche da chi segue i social network, dato che già solo con il primo episodio andato in onda lo scorso 27 giugno, su internet sono fioccati i primi meme che ritraggono le sette nuove coppie nelle situazioni più assurde e divertenti registrate dalle telecamere dello spettacolo. Ma questo docu-reality non sarebbe la stessa cosa senza dei partecipanti di spessore.

La tentatrice Mara ed il suo rapporto con Andrea Zelletta

Si perché il vero amore non lo si potrebbe mai dimostrare senza una forte resistenza alle tentazioni più forti che ci possono essere proposte. Ed è proprio a questo che serve la schiera di tentatrici pronte a mettere alla prova la fedeltà dei fidanzati che si sono lasciati coinvolgere nel noto programma. Tra queste però è presente quest'anno anche un volto che ai più potrebbe non dire molto, ma se vi dicessimo che si tratta dell'ex fidanzata di Andrea Zelletta?

Se il Grande Fratello si fa spin-off/crossover di Temptation Island

Costui è infatti ricordato da molti per essere stato un tronista di Uomini e Donne, show ancora ad oggi in onda e condotto da Maria De Filippi. Il nome della misteriosa tentatrice è Mara Valentini e secondo Deianira Marzano (nota gossippara) i due sarebbero stati insieme molti anni fa. A riprova di questo fatto quest'ultima ha anche reso pubbliche alcune foto che ritrarrebbero insieme i due amanti, ai tempi in cui ancora le loro figure erano ben lontane dagli schermi televisivi.

Le tentatrici di Temptation Island 2024

Tuttavia quello della Valentini non è l'unico nome legato al programma di canale 5. Tra i tentatori infatti è presente Carlo Marini. Quest'ultimo non era passato inosservato a Uomini e Donne per via del suo fisico avvenente e del suo innegabile fascino, tra l'altro ha anche corteggiato per molto tempo Manuela Carriero, una delle troniste dell'ultima stagione dello show. Voi che ne pensate? Oltretutto, sapevate che Alessia ha chiesto due volte il falò a Temptation Island?