Temptation Island: Giuseppe Nastasi di Uomini e Donne è il primo tentatore?

Giuseppe Nastasi è il primo tentatore di Temptation Island ed è già conosciuto dal pubblico di Mediaset in quanto ex corteggiatore di Uomini e Donne Classic.

È Giuseppe Nastasi il primo tentatore della prossima edizione di Temptation Island, il giovane è conosciuto per aver corteggiato Sara Shaimi in Uomini e Donne. La nuova stagione del docureality dei sentimenti partirà a settembre è sarà condotta da Alessia Marcuzzi.

Solo coppie NIP nell'edizione settembrina di Temptation Island, a differenza dell'edizione estiva dove due coppie VIP erano sbarcate sull'isola della tentazione. Maria De Filippi ritiene che le coppie non famose riescano a dare qualcosa in più al programma che sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Il cast è in via di formazione ma i fan sono a caccia di indizi sui social e credono di aver capito chi è il primo tentatore scelto: Giuseppe Nastasi.

Il siciliano è stato beccato in partenza per destinazione ignota, questo insieme ai soliti rumor che arrivano da persone vicine alla produzione hanno convinto tutti che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato promosso a tentatore. Giuseppe Nastasi ha 29 anni ed è laureato all'università degli studi di Catania in direzione aziendale. Come corteggiatore di Sara Amira Shaimi ha dato vita a numerosi battibecchi sul modo in cui è avvenuta la scelta della tronista, oggi fidanzata con Sonny Di Meo.