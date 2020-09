Temptation Island 8, arriva una nuova coppia: chi sono Salvo e Francesca

Il pubblico di Temptation Island 8 stasera conoscerà una nuova coppia: ecco chi sono Salvo e Francesca che arrivano all'Is Morus Relais per iniziare il loro viaggio nei sentimenti sotto la guida di Alessia Marcuzzi.

La nuova coppia sostituisce Sofia e Amedeo che sono usciti insieme dopo il falò della prima puntata, l'incidente aveva causato anche lo slittamento di una settimana dell'inizio della trasmissione. La scorsa settimana la produzione ha presentato i due nuovi concorrenti, sono Salvo e Francesca e vengono da Milano. Lui ha 30 anni ed è vice store manager di un negozio di prodotti biologici. I due sono fidanzati da cinque anni e convivono da tre anni nel capoluogo lombardo. Anche Francesca è store manager sempre presso un negozio di prodotti biologici. Sia Salvo che Francesca sono originari della Basilicata. Prima di essere fidanzati sono stati amici per svariati anni.

I due partecipano a Temptation Island su iniziativa di Francesca che ha deciso di scrivere alla redazione del reality: " perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva. Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile. A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta".

Anche Salvo sostiene che la loro relazione sta attraversando un momento di crisi: "Da un anno a questa parte la nostra storia è diventata piatta, la nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno. La cosa purtroppo mi fa soffrire e non so fino a che punto posso continuare così. Al contrario di lei, io sono un sognatore eccessivamente realista. Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia".

Temptation Island torna alle 21:20 stasera su Canale 5, gli spettatori oltre a conoscere la nuova coppia vedranno la fine del falò tra Anna e Gennaro. I due sembravano sul punto di uscire separati dall'isola ma poi Gennaro, dopo aver lasciato la sua fidanzata da sola al falò, è tornato sui suoi passi.