Temptation Island 8 con Alessia Marcuzzi al via stasera su Canale 5

Parte stasera su Canale 5, alle 21:20, Temptation Island 8, il docu-reality dei sentimenti, in versione NIP, condotto da Alessia Marcuzzi. Compagno di viaggio insostituibile sarà ancora una volta l'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula in Sardegna.

Dopo l'edizione metà Vip e metà no andata in onda in estate sotto l'esperta guida di Filippo Bisciglia, arriva oggi anche la versione a livello zero di famosi di Temptation Island, la cui conduzione è stata affidata ad Alessia Marcuzzi, che si è detta grata ed emozionata per questa esperienza che sente assolutamente nelle sue corde.

Ci saranno 6 coppie in gara, messe come sempre a dura prova dai 22 tentatori single, 11 donne e 11 uomini.

Parte sotto una strana stella questa Temptation Island 8, che doveva essere ormai già alla sua seconda puntata ma un imprevisto ha costretto la produzione a ritardare la partenza per rimettersi al lavoro e sistemare quanto possibile. Il motivo di tutto il trambusto? Non è legato alla particolare situazione sanitaria e neppure all'incendio che, in estate, aveva colpito il relais, ma ad una casualità che nessuno conosce meglio di Temptation Island: una delle coppie è scoppiata troppo presto.