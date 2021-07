Temptation Island 2021, Manuela e Stefano in bilico: “se vuole mi lasci lui”

Come è finita la storia tra Manuela e Stefano lo sapremo solo stasera: ieri a Temptation Island 2021 la distanza tra i due è sembrata incolmabile, Stefano ha visto alcuni filmati in cui la sua ragazza è sembrata sempre più vicina al single Luciano.

Nella puntata precedente, la quarta del docu-reality, la tensione tra i due brindisini è stata altissima, Stefano aveva accusato la sua ragazza di saper fare poche cose, lei in questa settimana ha reagito avvicinandosi al tentatore Luciano Punzo. Ieri il single ha promesso alla ragazza "Ti renderò felice veramente. Napoli è bella, ma con te sarà ancora più bella". Rivolgendosi a Filippo Bisciglia, Stefano, dopo aver visto il video, ha detto: "Lei si è fatta toccare, io non ci posso credere, ma lo sapevo perché lei è una stupida. Glielo avevo detto che avrebbe ceduto [...] Senza sua sorella e senza di me non fa due passi. E' troppo debole e immatura. Abbocca subito. Provo solo una gran vergogna".

Forse per sfogarsi, o forse per vendetta, Stefano subito dopo è corso dalla single Federica a cui ha detto: "Vado a casa e trovo una strega, con lei non ho mai fatto nulla di che, si lamenta sempre, è un'immatura per questo mi trovo con quelle più grandi".

Anche Manuela ha visto i video del suo ragazzo con la single e, quando ha sentito parlare male della loro relazione, ha reagito dicendo: "Io ho sofferto tanto, io non mi fido delle persone, anche se è brutto dirlo. Penso che tutti vogliano farmi del male, che abbiano tutti un secondo fine. Lui non lo capisce il dolore immenso che mi ha dato".