Temptation Island 2021, l’evoluzione delle coppie un mese dopo

Temptation Island 2021 ha chiuso la puntata in cui le coppie sono state mostrate un mese dopo: Filippo Bisciglia le ha incontrate tutte ieri sera per sapere come si sono evoluti i rapporti dopo il programma.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti

Tommaso Eletti, 21 anni, e Valentina Nulli Augusti, 40 anni, sono stati la prima coppia a lasciare il programma. Lui, nonostante una gelosia ai limiti dell'ossessione, aveva baciato la tentatrice Giulia. Valentina ha raccontato che Tommaso ha provato a rivederla "Quando lui capisce il male che mi ha fatto crolla, piange. Si pente. Doveva vedere la single Giulia quel giorno, ma lui poi le ha mandato un messaggio dicendo che il suo cuore apparteneva a me. Comunque per me oggi è stop, basta", ha detto la donna. Lui ha rivelato che farà di tutto per riconquistare Valentina. Poi è entrata Giulia che boccia definitivamente Tommaso: "Non voglio una persona che un giorno la pensa così e un giorno in un altro modo. Lui mi ha detto che voleva stare con me e ora dice che è innamorato della sua ex. Penso di meritarmi di più".

Stefano Socionovo e Claudia Venturini

Dopo le incertezze delle prime settimane Stefano Socionovo e Claudia Venturini si sono ritrovati. Claudia ha confermato le imminenti nozze, fissate per il 7 agosto. "Per il discorso matrimonio mi sono rimessa all'opera con più entusiasmo. Non ho più dubbi". Stefano è contento che la sua ragazza sia cambiata: "Vedo entusiasmo da parte sua. Poi mi ha chiesto scusa più volte in questi giorni che da quando stiamo insieme". Alla fine la coppia ha consegnato la partecipazione a Filippo Bisciglia

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera

Jessica e Alessandro si sono definitivamente lasciati. Lui si sente rinato, non è più un pantofolaio e ha visto la tentatrice Carlotta per alcuni giorni a Roma. Jessica dice che con il tentatore Davide ha sentito "le farfalle nello stomaco". I due sono rimasti in contatto e sperano di incontrarsi al più presto.

Federico Rasa e Floriana Angelica

Federico e Floriana sono riusciti a superare le incomprensioni e oggi continuano a convivere. Lui ammette le difficoltà dei primi giorni ma ora è talmente convinto del loro rapporto che vuole sposarla "A casa è stata dura i primi giorni, lei aveva assorbito molto di quello capitato a Temptation. Io ho cercato di farle capire che la amo e sto cambiando. La voglio sposare". Floriana ha detto di gradire i piccoli cambiamenti del compagno "Mi abbraccia, sta con me al posto che con gli amici. Sta cambiando nelle piccole cose quotidiane".

Manuela Carriero e Stefano Sirena

Dopo l'ultimo falò di confronto finito in rissa Manuela e Stefano si sono lasciati definitivamente. La ragazza ha raccontato a Filippo quello che è successo dopo il programma: "Questa esperienza mi è servita a capire che persona sia lui, quello che sono io. Ho visto Luciano, mi chiama spesso". Poi è arrivato Luciano e i due hanno rivelato di essersi fidanzati. Stefano sta frequentando la tentatrice Federica che dice "di lui mi potrei innamorare".

Natascia Zagato e Alessio Tanoni

Nonostante i tanti problemi Natascia e Alessio non hanno rinunciato l'una all'altro. "Senza di lei non posso stare", ha detto lui ammettendo che le discussioni non sono finite. Anche lei non vuole mollare "stiamo lavorando per capirci e comunicare meglio. Ma sono troppo innamorata di lui".