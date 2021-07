Temptation Island 2021, Claudia e Ste al falò di confronto: “Ci sposiamo”

Claudia e Ste lasciano Temptation Island 2021 e si sposano: la coppia si ritrova davanti al falò di confronto e decide di lasciare insieme il reality confermando le imminenti nozze, programmate per il 7 agosto.

Claudia e Ste stanno insieme da 4 anni, ad agosto 2020 dovevano sposarsi, poi l'emergenza sanitaria li ha costretti a rimandare le nozze. Quest'anno hanno deciso di presentarsi a Temptation Island per capire se sono pronti per il matrimonio, programmato per il 7 agosto. Nelle due puntate precedenti Ste era rimasto deluso per il comportamento di Claudia con uno dei tentatori. Arrivati al falò di confronto, il ragazzo ha rivelato alla fidanzata di esserci rimasto male per le frasi che ha sentito nelle clip che gli sono state mostrate: "Sto una merda. Ti ho visto con quel ragazzo, non sentivi la mia mancanza. Non hai parlato dei tuoi errori ma ti sei soffermata solo sui miei".

Claudia ha ribattuto dicendo: "Alcune cose le ho dette perché volevo una reazione da parte tua. Lì mi sentivo come non mi ero mai sentita, molto libera e spensierata". Poi la ragazza gli ha spiegato che ha scritto al reality con la speranza di ritrovare "la complicità che c'era prima" e poi gli ha detto "vorrei che t'accorgessi un pochino di più delle piccolezze, dei miei stati d'animo".

E ancora "qui dentro mi sono analizzata. Mi impegnerà a migliorare. Il nostro rapporto è partito da un'amicizia e questo è un valore aggiunto. Voglio che non mi alzi la voce, che mi cercassi di capire di più, che fossi più per il confronto. Vedendo che tu hai questo atteggiamento, io mi chiudo e non riesco a parlare".

Nella parte finale del falò arriva la promessa di Ste, il ragazzo proverà a cambiare per far felice la sua futura sposa "io cambierò, so che tendo a comportarmi così con le persone che più amo, te, mia madre, mia nonna. Dovrò anche cercare di capirti quando non parli".

Subito dopo arriva il lieto fine: Claudia e Ste si alzano, si abbracciano, si baciano e decidono di uscire insieme da Temptation Island e andare incontro al fatidico 7 agosto, giorno del matrimonio.