Temptation Island 2021, Alessandro e Jessica si lasciano: "non posso stare con una così"

Alessandro ha lasciato la sua fidanzata Jessica a Temptation Island 2021: alla fine del falò di confronto i due protagonisti hanno deciso di abbandonare il programma da separati. Lui in un video aveva visto Jessica baciare il tentatore Davide.

È stata sin dall'inizio una delle coppie più criticate di Temptation Island: Alessandro sembrava interessato solo alla sua forma fisica mentre Jessica flirtava con il single Davide Basolo, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ieri Filippo Bisciglia ha mostrato ad Alessandro delle immagini forti, nel video Jessica e Davide si scambiavano coccole sul letto, poi, dove le telecamere non possono arrivare, i due si sono baciati e scambiati effusioni, come si è sentito chiaramente grazie ai microfoni.

Durante il falò di confronto Alessandro ha detto: "La nostra vita sessuale è sparita, non mi tocca da una vita", rivolgendosi a Jessica che da parte sua lo ha accusato di trascurarla "Pensi solo a te stesso, a me non pensi mai! Da due anni a questa parte non mi hai dato niente! Lui pensa solo alla palestra, a mangiare i suoi pasti e basta. Siamo coinquilini".

Per tutta la durata del falò i due hanno continuato ad accusarsi reciprocamente del fallimento della loro relazione, rinfacciandosi le poche attenzioni che si sono regalati in questi ultimi anni. "Io l'ho sempre amata, ti ho anche chiesto di sposarmi al tuo compleanno, a Parigi, con tre diamanti! Chiaro che ora la amo meno perché mi è scesa ed è un anno e mezzo che non mi calcola! ha detto Alessandro. Quando Filippo Bisciglia gli ha chiesto se intendesse uscire dal programma con la sua fidanzata, lui ha risposto: "Ho una dignità Filippo, posso mai stare con una così?!".