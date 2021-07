Temptation Island 2021, Alessandro contro Jessica “è solo una viziata”

Come usciranno Alessandro e Jessica da Temptation Island 2021? I due sembrano destinati a lasciarsi dopo l'ultima puntata in cui Jessica si è avvicinata al tentatore Davide e Alessandro alla tentatrice Carlotta.

Jessica e Alessandro sono fidanzati da sette anni ma lui "è diventato freddo e monotono" ha detto la ragazza in fase di presentazione, sottolineando il modo in cui Alessandro è ossessionato dalla palestra, come ha dimostrato anche a Temptation Island. Ieri la prima ad essere chiamata nel pinnetu da Filippo Bisciglia è stata Jessica, la ragazza ha visto un video in cui il suo ragazzo e Carlotta ballavano un lento in maniera molto appassionata. "Che sfigato" ha commentato lei e poi rivolgendosi alle altre fidanzate e a Filippo ha detto: "Io lo conosco dopo aver visto i miei video si sta lasciando andare perché pensa 'non è che sono venuto qua per farmi prendere per il culo'. Si è messo ballare e lo sapevo già".

Jessica per rincuorarsi si è fatta fare le coccole dal tentatore Davide e gli ha rivelato "È tutta colpa tua del fatto che io sono confusa". Il video ha mandato su tutte le furie Alessandro che per la rabbia ha dato un calcio ad un vaso frantumandolo "Io mi sono azzerato per lei, per questa qua e ringrazio il programma e ringrazio Carlotta che mi ha fatto rinascere. Perché con questa qua non ci posso fare niente. Le ho comprato le macchine, gli anelli ed è una viziata del cazzo, questa dovrebbe soltanto ringraziarmi e farmi una statua", si è sfogato nel pinnetu con Filippo Bisciglia e gli altri fidanzati.

Alessandro, dopo lo sfogo, ha chiesto a Filippo di non mostrargli altri video e parlando ancora della sua fidanzata ha detto "Quando le persone non hanno riconoscenza... io non le ho mai chiesto niente. Qua ho visto cose che fuori non potevo vedere, meno male che siamo venuti a Temptation Island. Qui ho conosciuto una persona come si deve che mi ha fatto svegliare subito. Mi fa arrabbiare il suo comportamento".