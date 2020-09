Temptation Island 2020, partenza rimandata per Alessia Marcuzzi?

La partenza di Temptation Island 2020 sarebbe stata rimandata e il motivo sarebbe strettamente legato a una delle coppie in gara.

Partenza rimandata per Temptation Island 2020? Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto aprire le danze il 9 settembre su Canale 5 ma, secondo le indiscrezioni del portale DavideMaggio.it, non sarà così.

Il motivo? Una coppia sarebbe già scoppiata a poche ore dall'inizio delle registrazioni costringendo la produzione a rimontare le scene. "Lei ha scoperto un tradimento di lui (che aveva sempre sospettato) e ha chiesto un falò di confronto immediato. L'inedita situazione si è inevitabilmente ripercossa sull'andamento dell'intero programma e sul montaggio. La scelta è stata, dunque, quella di prendersi del tempo facendo slittare il programma", si legge sul sito che per il momento non è in grado di fornire l'identità della coppia che avrebbe fatto "volare gli stracci" davanti ad Alessia Marcuzzi.

La produzione sembra che si sia presa del tempo per rimontare le scene, al momento non sappiamo se le coppie saranno cinque o se sarà chiamata una coppia di riserva, cosa improbabile visto i protocolli di sicurezza applicati dal programma.

Da sottolineare anche che manca ancora la conferma da parte di Mediaset.