Temptation Island 2020: Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono la seconda coppia concorrente del reality

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è la seconda coppia a partecipare a Temptation Island 2020. Come per Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l'annuncio è arrivato con un promo sulle pagine social del reality.

Temptation Island torna il prossimo 7 luglio, Raffaella Mennoia, autrice del programma, aveva promesso che in questi giorni sarebbero state svelate le coppie che parteciperanno al reality e ha mantenuto la promessa. Dopo Antonella Elia e Pietro Delle Piane, oggi è stato pubblicato sui canali social del programma il promo che ha svelato la seconda coppia: Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. La coppia è legata sentimentalmente da circa tre anni, nel video di presentazione Manila dice: "Io non credevo più nell'amore. Lorenzo è stato veramente bravo nell'avere la pazienza e la determinazione per farmi credere che è possibile reinnamorarsi. Temptation potrebbe illuminarci. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa, alla fine".

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore, nella sua carriera italiana ha giocato con il Bari e la Fiorentina con cui ha vinto la Coppa Italia nel 1996, attualmente è dirigente nella squadra viola. In televisione ha partecipato a Squadre da incubo su TV8 nel 2016 e a Celebrity MasterChef Italia nel 2018. Manila Nazzaro ha vinto il titolo di Miss Italia nel 1999. È stata inviata e conduttrice di Mezzogiorno in famiglia. Dal 2005 al 2017 è stata sposata con l'ex calciatore Francesco Cozza, la coppia ha avuto due figli prima di separarsi.