Il tempo della nostra vita: addio alla star Drake Hogestyn all'età di 70 anni

Il veterano della soap opera Il tempo della nostra vita, Drake Hogestyn, è scomparso a causa di un cancro al pancreas nella giornata di sabato, un giorno prima del suo settantunesimo compleanno. Hogestyn è noto ai fan della serie per aver interpretato John Black.

L'attore, nativo di Fort Wayne nell'Indiana, ha rivestito i panni del personaggio in Il tempo della nostra vita per ben quarant'anni e secondo il proprio account Instagram ufficiale è scomparso serenamente e circondato dai propri cari.

Re della soap opera

"È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Drake Hogestyn. Gli è stata lanciata la sfida più difficile della sua vita quando gli è stato diagnosticato il cancro al pancreas ma ha affrontato la sfida con incredibile forza e determinazione" si legge nella nota della famiglia.

"Dopo aver combattuto una battaglia incredibile, è morto pacificamente circondato dai suoi cari. È stato il marito, padre, nonno e attore più straordinario. Amava esibirsi per il pubblico di Il tempo della nostra vita e condividere il palcoscenico con il cast, la troupe e il team di produzione migliori del settore. Lo amiamo e ci mancherà per tutti i giorni delle nostre vite".

Dopo aver giocato a baseball universitario presso l'università del Sud della Florida ed essersi laureato in microbiologia e scienze applicate, secondo quanto riportato dal Soap Opera Digest, Drake Hogestyn fu stato selezionato dai Cardinals e poi dagli Yankees, Hogestyn è stato frenato sportivamente dagli infortuni.

Dopo essersi trasferito a Los Angeles, venne selezionato per un programma di formazione per attori con Columbia Pictures, per poi essere scelto per Il tempo della nostra vita nel ruolo di John Black, un misterioso poliziotto, investigatore privato e agente segreto nello show. Hogestyn ha recitato nella celebre soap opera per 38 anni e ha girato oltre 4.200 episodi della serie trasmessa ininterrottamente dal 1965 prima su NBC e poi su Peacock.