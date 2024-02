Tempesta d'amore, le anticipazioni dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Tempesta d'amore torna in TV, su Rete 4, per un'altra settimana, da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo 2024. Invariati gli orari di trasmissione della soap tedesca, che va in onda alle 19:30 dal lunedì al sabato, e alle 19:50 di domenica.

Tempesta d'amore è inoltre disponibile anche in streaming con un nuovo episodio al giorno, gratuitamente su Mediaset Infinity, dopo il passaggio in televisione.

Le anticipazioni della settimana 26 febbraio - 3 marzo

Josie sta vivendo un momento difficile, per fortuna ha accanto Leon. È proprio lui a farle notare quanto Erik stia soffrendo dopo la scoperta e la pasticcera decide di essere meno intransigente. Non riesce però ancora a perdonare sua madre. Ma Yvonne ha una sorpresa in serbo: ha finalmente ricordato il nome del vero padre di Josie, tale Rick Muller.

Erik indaga sul padre di Josie nelle trame della prossima settimana

Erik ha deciso di indagare sul vero padre di Josie ma non l'ha rivelato a nessuno perchè ha paura che la giovane possa venire delusa da una possibile rivelazione. L'uomo ha ricevuto una chiamata in cui ha scoperto dettagli molto importanti, così decide di partire per Francoforte con Yvonne per incontratr Rick.

Anche Josie, però, riceve una telefonata... La giovane pasticcera scopre così che Erik e sua madre hanno trovato il padre biologico! Molto arrabbiata, capisce però che i due le hanno tenuto nascosto tutto per un forte senso di protezione. Leon è come sempre accanto a lei e Josie ha modo così di darsi alcune risposte sul loro rapporto.

Tempesta d'amore festeggia un doppio matrimonio?

Alexandra fa le sue scuse a Cristoph: voleva trasformare il Fürstenhof in lussuosi appartamenti ma non aveva fatto i conti con l'impegno e la dedizione che lui ha profuso nella struttura.

Mentre Robert ed Henning attraversano una fase tumultuosa della propria vita sentimentale, Carolin e Michael non potrebbero essere più felici e affiatati. Max e Vanessa, durante i preparativi del matrimonio, devono fare i conti con delle spese troppo alte. A Max però viene un'idea: e se Michael e Carolin dividessero con loro il giorno più felice e il conto?