Telluride 2020: il festival è stato ufficialmente cancellato

Telluride 2020 non si svolgerà come previsto dal 3 al 7 settembre: il festival è stato cancellato, come confermato da un comunicato degli organizzatori.

La notizia, purtroppo, non suscita ormai particolare stupore considerando la difficile situazione causata dalla diffusione del Coronavirus a livello internazionale.

Gli organizzatori del Telluride Film Festival hanno parlato dei motivi alla base della cancellazione della quarantasettesima edizione dichiarando: "Dopo mesi di intense riflessioni sulla possibilità di far svolgere fisicamente l'evento, siamo arrivati alla triste, ma unanime, conclusione di cancellare questa edizione del festival a Telluride".

Il comunicato prosegue sottolineando: "Anche se ci saranno delle persone che sostengono di non essere sorprese e che era inevitabile, non siamo d'accordo. Non doveva accadere, fino alla scorsa settimana avevamo un buon piano per poter far svolgere l'evento in sicurezza. Ma con un numero apparentemente senza fine di nuovi casi di Covid-19 e il caos nazionale che li circonda, anche la miglior strategia è minacciata da questo ambiente fuori controllo. Non importa quanti fra di noi indossano le nostre maschere e rispettano i protocolli sul distanziamento sociale, la pandemia è peggiorata invece che migliorare e la sicurezza e la salute di voi tutti - possessori di pass, filmmaker, persone di Telluride e delle aree vicine - non possono essere compromesse".

La collaborazione con gli altri festival, annunciata qualche giorno fa, permetterà comunque agli appassionati di cinema di apprezzare i titoli che erano stati selezionati e prossimamente verranno annunciati i film che avrebbero dovuto far parte della programmazione: "Alcuni dei titoli sono incredibili, potenti e gemme meravigliose".

Il comunicato si conclude sottolineando: "Vi auguriamo buona salute, pace e la possibilità di muoverci collettivamente verso un mondo migliore".

Venezia 2020 e gli altri Festival uniti per il cinema