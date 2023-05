Teen Mom Italia: su MTV la maratona di tutti gli episodi per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, MTV celebra tutte le mamme con una speciale programmazione dedicata alla versione italiana di uno dei docu-reality più celebri di MTV. Domenica 14 maggio dalle 16.30 va in onda su MTV (Canale Sky 131 e in streaming su NOW) l'imperdibile maratona Teen Mom Italia, per rivivere insieme i momenti più emozionanti delle 5 giovani protagoniste dello show condotto da Nina Rima.

In questa speciale giornata ci emozioneremo ripercorrendo le appassionanti storie di Sharon, Yusang, Dalila, Martina e Syria. Giovanissime eppure già mamme, raccontano senza filtri alle telecamere di MTV l'incredibile viaggio della maternità, condividendo le gioie e le paure dell'essere una teen mom.

Insieme a MTV e a Nina Rima rivivremo le emozioni delle cinque protagoniste italiane ripercorrendo con loro tutti i momenti più belli. C'è chi ha l'appoggio della famiglia, chi lo fa da sola o con il proprio compagno: nessuna di loro sa cosa il futuro ha in serbo, l'unica certezza sono i loro bimbi.

Le coinvolgenti storie delle 5 protagoniste andranno dal pomeriggio del 14 maggio, in una imperdibile maratona che ci terrà compagnia durante la Festa della Mamma per seguire da vicino questo percorso che, oltre a trasformare la vita delle ragazze, cambia profondamente anche gli equilibri delle persone a loro più vicine.

Sul canale YouTube di MTV Italia, inoltre, verranno trasmessi due spinoff esclusivi di Teen Mom Italia che verranno raccontati da Nina Rima: Quiz, nel quale le giovani mamme rispondono ad alcune domande su gravidanza, musica, passioni, beauty routine e tanto altro, e Unboxing Challange, nel quale le protagoniste ricevono una scatola all'interno della quale ci sono alcuni oggetti con cui dovranno sfidarsi tra di loro in diverse prove.