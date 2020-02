Ted Bundy - Fascino criminale, stasera su Sky Cinema Uno il film con Zac Efron

Ted Bundy - Fascino criminale arriva stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15 in prima visione TV, dopo le tante discussioni scatenate al suo arrivo nelle sale nel 2019, non solo dalla controversa vicenda di uno dei serial killer più noti d'America, ma anche perchè a interpretare il malefico protagonista è l'affascinante Zac Efron.

Scelta non casuale se si considera che Ted Bundy è passato alla storia anche per il proprio carisma e per il sinistro fascino che riusciva a esercitare sulle vittime.

Presentato al Sundance Film Festival 2019, Ted Bundy - Fascino Criminale racconta la storia del serial killer Ted Bundy dalla prospettiva della fidanzata Liz, interpretata da Lily Collins, a lungo ignara della vera natura del suo compagno. Nel cast anche John Malkovich nel ruolo di Edward Cowart, giudice del processo a Bundy. Ted (Zac Efron) è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: chi è davvero l'uomo con cui condivide tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole.

Ted Bundy - Fascino Criminale: Zac Efron durante una scena del film

Ted Bundy è uno dei serial killer più famosi della storia, non soltanto per i suoi crimini efferati, la necrofilia, la violenza brutale con cui uccideva le sue vittime - giovani donne, ma anche adolescenti giovanissime, tutte con in comune una sola caratteristica, la bellezza - ma anche per il suo carisma, fascino, con cui riusciva a irretire le sue vittime quasi senza fatica. Doti che continua a esercitare, apparentemente, anche quando, a distanza ravvicinata, arriva al cinema con questo biopic e su Netflix con la docu-serie Conversations with A Killer: The Ted Bundy Tapes: è proprio la piattaforma streaming a dover intervenire (con la frase ormai famosa "Siamo pieni di uomini sexy che non sono serial killer") per ricordare a tante spettatrici "ammirate" dall'avvenenza che il fascino di Ted Bundy ha già fatto troppe vittime.