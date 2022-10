Tarzan, arriva un nuovo film: Sony Pictures al lavoro su una versione inedita della storia

Il personaggio di Tarzan è uno dei più noti tra le varie generazioni, e ognuna ha avuto una sua versione di riferimento. Ma adesso Sony Pictures ha deciso di reinventarlo con un nuovo film.

La casa cinematografica ha infatti acquisito i diritti di adattamento del personaggio daòò'Edgar Rice Buroughs Estate, e si ripromette di offrire una versione più moderna (e meno intrisa di ideali e stereotipi ora obsoleti, come segnala l'Hollywood Reporter) della storia raccontata dallo scrittore americano.

Sembra infatti che il celebre personaggio avrà nuovamente opportunità di tornare sugli schermi con un nuovo lungometraggio, sebbene non siano ancora stati designati sceneggiatori, regista e produttori per il progetto.

Svariate versioni della storia si sono susseguite negli anni al cinema, al teatro e in tv, e oltre alla prima del 1918 Tarzan of the Apes, ricordiamo anche il classico animato Disney del 1999 con le musiche di Phil Collins Tarzan e la più recente, quella del 2016 prodotta da Warner Bros. con Alexander Skarsgård e Margot Robbie, The Legend of Tarzan.