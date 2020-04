Tanto non uscivo lo stesso: i The Jackal e la quarantena da oggi su RaiPlay

I The Jackal e la loro quarantena sono i protagonisti del nuovo programma Tanto non uscivo lo stesso, disponibile dal lunedì al venerdì alle 14,00 sulla piattaforma digitale della RAI.

The Jackal raccontano la quarantena su RaiPlay con Tanto non uscivo lo stesso, la nuova striscia quotidiana della piattaforma digitale della RAI, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:00 e consultabile in qualunque momento nella sezione "on demand" del sito.

I componenti del gruppo non hanno smesso di vedersi, di scherzare e condividere la quotidianità insieme a vecchi e nuovi amici, ma solo attraverso le videocamere dei loro computer e smartphone, ognuno rigorosamente dalla propria abitazione.

Le nuove abitudini del gruppo napoletano che spopola sul web sono diventate un nuovo prodotto esclusivo, Tanto non uscivo lo stesso, che dal 6 aprile, dal lunedì al venerdì, sarà disponibile su RaiPlay.

Sulla piattaforma digitale Ciro, Fabio, Aurora, Fru e il resto del collettivo napoletano racconteranno con ironia i comportamenti e le dinamiche che accomunano gli italiani all'interno delle mura domestiche.

Tanto non uscivo lo stesso è composto da 15 episodi, un progetto realizzato da i The Jackal con l'obiettivo di portare leggerezza sugli schermi e trasmettere un messaggio positivo, un racconto a più voci caratterizzato dall'immediatezza delle conversazioni in videochiamata. The Jackal, spesso in compagnia di ospiti connessi dai propri domicili, affrontano i diversi aspetti della vita in casa: dalla dieta al rapporto con i vicini tra flash mob e dj set al balcone, dagli improbabili esperimenti culinari all'amore in quarantena.