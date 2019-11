Tali e Quali: stasera in TV su Rai1 lo speciale con i "nip" condotto da Carlo Conti e Antonella Clerici

Tali e quali, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, è lo speciale con cui Carlo Conti conclude la nona edizione di Tale e Quale Show, portando sul palco i "nip" e alcuni amici famosi, tra cui Antonella Clerici.

Chi sono i nip? Sono i migliori imitatori non professionisti, scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma. Una puntata davvero speciale: spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, che vivranno l'emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei "Big" che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla stessa giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, arricchita per l'occasione da tre giudici di primissimo piano: Antonella Clerici, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

Eccoli i 12 protagonisti che, è bene ricordare, canteranno dal vivo: il pittore Adona' Mamo, nato a Siracusa, che farà rivivere il mito di Maria Callas; l'aiuto cuoco Alberto Pastorelli, nato a Venezia, nei panni di Riccardo Cocciante; lavora nel ristorante di famiglia anche Armando Cesarano, nato a Gragnano (Na), che imiterà Renato Zero; il militare Claudio Sacco, di Civitavecchia, se la vedrà con Marco Masini; lavora a Peschiera del Garda il barbiere Cristian Pighi, che avrà le sembianze di Francesco Renga; in cerca di occupazione il barese Fabio Cacace, che si immergerà nel sound dei Bee Gees; l'ex calciatore di serie A e oggi collaboratore di un'azienda familiare Leonardo Blanchard, nato a Grosseto, assumerà l'identità di Giuliano Sangiorgi; Letizia Olivieri, mamma a tempo pieno a Marina di Cerveteri, ricorderà Amy Winehouse; Rita Palange, ristoratrice a Firenze, si immedesimerà in Gianna Nannini; la studentessa Stella Grillo, nata a Rieti, si trasformerà in Barbra Streisand; la commessa in una pasticceria livornese Valentina Caturelli si scatenerà con Alexia; in cerca di occupazione anche Veronica Perseo, nata a Cagliari, che vestirà i panni di Lady Gaga.