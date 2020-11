Talent Reverse: il programma sugli influencer da oggi su Super

Ogni settimana, Talent Reverse lancerà una sfida di 24 ore tra gli influencer della House of Talent che dovranno prendere il posto dei loro genitori o amici!

Talent Reverse è il nuovo format di Super!, il canale 47 del dtt e 625 di Sky, co-prodotto da Mondo TV, società leader in Italia e in Europa nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, e House of Talent, una delle agenzie più importanti di creator e influencer nel panorama nazionale, che debutterà stasera, ogni venerdì alle 18:40 solo su Super!.

Ogni settimana, Talent Reverse giocherà al contrario, ovvero, lancerà una sfida di 24 ore, tra gli influencer della crew di House of Talent che dovranno prendere il posto dei loro genitori, fratelli/sorelle o amici. Antony Nano, Federico Mancosu, Giorgio Solfrizzi, Giuseppe Spitaleri, Manuel Ciccio, Matteo Andreini, Michelle Cavallaro, Noa Planas, Pietro Dell'Aquila, Roberto Magro, Swami Caputo, Valentina Bivona sono i Talent a cui Super! e House of Talent hanno deciso di invertire la propria vita con quella della loro famiglia.

Il rapporto tra genitori e figli è un tassello fondamentale della quotidianità familiare. Essere un bravo genitore è un'arte dinamica che cambia con l'età dei propri figli e con i tempi in cui viviamo. Quante volte abbiamo sentito le frasi fatte: "Quando diventerai genitore capirai...", oppure "Uffa, ma non ti ricordi di quando sei stato giovane?", "Vuoi più bene a lui che a me". Si tratta solo di divergenze di opinioni, di due punti di vista diversi.