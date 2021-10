Tale e Quale Show 2021 stasera su Rai1: le imitazioni della quarta puntata

Tale e Quale Show 2021 torna stasera su Rai1 come sempre in prima serata: ecco quali saranno le imitazioni della quarta puntata.

Tale e Quale Show 2021 torna in TV stasera su Rai1 alle 21:25 dopo aver visto, una settimana fa, il trionfo di Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con la sua interpretazione di "Una rosa blu" di Michele Zarrillo. A seguire, Stefania Orlando nei panni di Mina e Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart.

La classifica provvisoria degli 11 artisti, che cantano sempre dal vivo, vede in testa Deborah Johnson, a pari merito con i Gemelli di Guidonia, seguiti da Francesca Alotta.

Quali saranno invece le imitazioni della quarta puntata?

Francesca Alotta sarà Adele

Deborah Johnson sarà Diana Ross

Federica Nargi sarà Daniela Goggi

Stefania Orlando sarà Anna Oxa

Alba Parietti sarà Guesch Patti

Dennis Fantina sarà Fausto Leali

i Gemelli Guidonia saranno i Ricchi e Poveri

Biagio Izzo sarà Carmen Miranda

Simone Montedoro sarà Peppino di Capri

Pierpaolo Pretelli sarà Clementino

Ciro Priello sarà Marco Mengoni

L'obiettivo di tutti? Scalare il vertice della classifica. Come? Convincendo la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d'avventura, visto che come sempre ogni artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni, dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di 'auto-votarsi'). Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché quest'anno i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata. La classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all'elezione del vincitore finale, che sarà proclamato "Campione di Tale e Quale Show 11".