Tale e Quale Show 2021 parte stasera su Rai1: le imitazioni della prima puntata

Prende il via stasera su Rai1 alle 21:25 Tale e Quale Show 2021, il varietà RAI prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly che abbina canzoni e travestimenti, e che oramai è diventato un cult della televisione. Padrone di casa, come di consueto, Carlo Conti, che condurrà le otto puntate del programma in diretta dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma.

Quali saranno le imitazioni della prima puntata?

Alba Parietti sarà Loredana Bertè

Stefania Orlando sarà Lady Gaga

Francesca Alotta sarà Emma

Federica Nargi sarà Elettra Lamborghini

Simone Montedoro diventerà Francesco De Gregori

Biagio Izzo si cimenterà con "Bongo Cha Cha Cha"

Ciro Priello sarà Stash dei The Kolors

Pierpaolo Pretelli sarà Ricky Martin

i Gemelli di Guidonia diventeranno Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Dennis Fantina sarà Eros Ramazzotti

Deborah Johnson sarà Donna Summer

Novità anche in giuria che avrà il compito di osservare e votare le performance: alla regina della televisione, Loretta Goggi, e allo showman Giorgio Panariello si affiancherà in questa nuova avventura Cristiano Malgioglio. E a questo terzetto si aggiungerà un quarto giudice Tale e Quale a sorpresa, diverso di settimana in settimana: quello della prima puntata sarà Vittorio Sgarbi.

Come sempre, poi, anche ogni artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di "auto-votarsi").

L'altra novità di rilievo riguarda il pubblico a casa: da quest'anno anche i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter, e le tre esibizioni più 'acclamate' da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata, mentre la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà all'elezione del vincitore finale, che sarà proclamato "Campione di Tale e Quale Show 11".

Anche questa nuova edizione, poi, avrà il proprio spin-off, ovvero il Torneo con i migliori Artisti della passata edizione, con in palio il titolo di "Campione di Tale e Quale Show 2021". Non mancheranno, come di consueto, gli 'imitatori del web', che potranno mandare alla redazione del programma le proprie 'originali' performance, le più divertenti delle quali saranno mandate in onda.