Tale e Quale Show 2021, da Stefania Orlando ad Alba Parietti: chi sono i nuovi concorrenti

Carlo Conti ha annunciato i nomi dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021: il conduttore, oltre a rendere note le 10 identità, ha preannunciato anche cambiamenti in giuria, dove Cristiano Malgioglio dovrebbe affiancare Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Per il secondo anno consecutivo Carlo Conti decide di rendere noto il cast di Tale e Quale Show attraverso Instagram. Il talent quest'anno inizierà venerdì 17 settembre su Rai1, uno slot che lo vede in concorrenza con Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Sono 10 i concorrenti che parteciperanno al programma del conduttore toscano, alcuni erano già stati anticipati nei giorni scorsi.

Ecco chi saranno i vip in gara:

Ciro Priello

Biagio Izzo

Dennis Fantina

Stefania Orlando

Pierpaolo Pretelli

Alba Parietti

Francesca Alotta

Deborah Johson

Federica Nargi

i Gemelli di Guidonia

Nella caption che accompagna l'elenco Carlo Conti ha lasciato la porta aperta per dei cambiamenti nella giuria. "E la giuria ? Novità in arrivo", ha scritto. Secondo alcune indiscrezioni Cristiano Malgioglio prenderà il posto di Vincenzo Salemme e affiancherà Loretta Goggi e Giorgio Panariello.