Tale e Quale Show 2020, anche Luca Ward in gara: chi sono tutti i concorrenti

Carlo Conti ha annunciato i nomi dei concorrenti di Tale e Quale Show 2020. La trasmissione inizierà venerdì 18 settembre, confermati i rumors che volevano Luca Ward e Sergio Múñiz trai i partecipanti.

Il talent show condotto da Carlo Conti è arrivato alla decima edizione. Tale e Quale Show ha confermato la squadra vincente della scorsa stagione: oltre al presentatore toscano ci saranno i giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. "Siete pronti? Sto per annunciarvi i protagonisti di Tale e Quale Show", dice Carlo Conti ai suoi follower su Instagram, poi compare la lista dei dieci nomi.

Ed ecco chi sono i nuovi concorrenti:

Luca Ward

Francesco Paolantoni

Sergio Muniz

Carmen Russo

Barbara Cola

Francesca Manzini

Pago

Carolina Rey

Giulia Sol

Virginio

Tale e Quale Show andrà in onda come sempre di venerdì in prima serata su Rai1, lo scorso anno il talent fu vinto dal musicista e compositore italiano Agostino Penna.