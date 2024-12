Sydney Sweeney risponde con un video al body shaming degli hater

Sydney Sweeney ha deciso di rispondere ai commenti negativi sul suo corpo che spesso appaiono sui social media condividendo un video, creato ad hoc per affrontare online i tantissimi commenti inopportuni ricevuti.

Sui propri canali social, spesso l'attrice è vittima di body shaming e per porre un freno a questa deriva ha deciso di affrontare di petto la situazione e rispondere pubblicamente a coloro che la insultano.

Il video

Sydney Sweeney ha condiviso un video del suo allenamento per il film biografico su Christy Martin al quale sta lavorando. Il video si apre con una serie di commenti offensivi, sul suo aspetto fisico seguiti da scene in cui Sweeney si allena in palestra per il ruolo.

Nessuna frase dell'attrice e nessuna didascalia accompagna il post. Soltanto alcuni dei commenti offensivi selezionati e ripubblicati e sequenze del suo training fisico con i pesi e le sessioni di boxe sul ring.

Rapporto con il corpo

Nel 2023, in un'intervista a Glamour UK, Sweeney confessò il suo rapporto con il proprio corpo:"Trovo forza nell'abbracciare il mio corpo, è sexy e forte, e non penso ci sia nulla di sbagliato in questo".

L'attrice ha ricordato anche le sensazioni che prova sui red carpet:"Quando si tratta di foto sul red carpet dicono che mostro il décolleté o che indosso vestiti scandalosi. Io penso che sto indossando lo stesso vestito che indossa chiunque altro. Ho soltanto il seno, se lo indossasse qualcun altro gli direbbero che è elegante ed educato" ha chiosato la star di Tutti tranne te.