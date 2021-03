Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli da stasera su Canale 5: trama della prima puntata

Sabrina Ferilli torna da protagonista sugli schermi Mediaset: stasera su Canale 5, alle 21:40 circa, debutta Svegliati amore mio, nuova fiction prodotta da Fabula Pictures e diretta da Simona e Ricky Tognazzi, come già era accaduto per L'amore strappato, rivelatasi un enorme successo per la rete.

E come già accaduto per la serie precedente, anche Svegliati amore mio è ispirata a un fatto realmente accaduto, la storia personale, intima ed emotiva di una donna che fluisce in un racconto di impegno civile. La trama della prima puntata si apre sulla famiglia Santoro, turbata dal rientro in città di Mimmo, amico di Sergio e antico amore di Nanà (Sabrina Ferilli). Lei è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Un giorno la sua bambina Sara (Caterina Sbaraglia), giovane promessa del nuoto, ha un malore durante una gara: si scopre affetta da leucemia.

Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il "Mostro", l'acciaieria Ghisal dove da vent'anni lavora suo marito Sergio (Ettore Bassi) e dove ha trovato un suo ruolo, che gli ha permesso di dare una sicurezza alla famiglia. Riuscirà Nanà a sfondare il muro dell'omertà e dell'inconsapevolezza, i più grandi nemici in questa sua lotta? Riuscirà a persuadere le altre madri, rassegnate al dolente destino che le vede perdere i figli, a unirsi alla sua battaglia? Ce la farà a convincere una dottoressa anestetizzata ormai dalla convivenza con la morte? E riuscirà a inchiodare un manager spietato, devoto solo al profitto e al Dio dell'acciaio? Porterà dalla sua il pigro giornalista Stefano (Francesco Venditti)? Ce la farà a tenere a bada Mimmo (Francesco Arca) che da sempre la ossessiona con il suo amore malato, mettendo a repentaglio il suo matrimonio? Ma soprattutto: salverà sua figlia, e porterà suo marito dalla sua parte?

Ecco il promo della prima puntata in onda sulle reti Mediaset.

Svegliati amore mio farà compagnia al pubblico di Canale 5 per tre prime serate: le prossime puntate andranno in onda il 31 marzo e il 7 aprile 2021.