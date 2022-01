Superman: "La bisessualità di Jon Kent non ha danneggiato le vendite dei fumetti" dice Tom Taylor

Dopo il picco di vendite del quinto numero, in cui viene svelata la bisessualità di Jon Kent, la serie a fumetti Superman: Son of Kal-El avrebbe avuto un calo di appeal.

Lo scrittore Tom Taylor ha affrontato l'insinuazione secondo cui la bisessualità di Jon Kent avrebbe danneggiato le vendite della serie a fumetti Superman: Son of Kal-El. Taylor ha pubblicato sui social media diversi screenshot di più articoli e video per spiegare perché, sebbene il quinto numero di Superman: Son of Kal-El abbia registrato un picco di vendite dopo l'annuncio della bisessualità di Jon, la serie sia sparita dalle classifiche di dicembre.

Taylor ha offerto una semplice spiegazione per questo apparente calo: non c'è stato alcun numero di Superman: Son of Kal-El a dicembre. A causa dei ritardi che hanno afflitto l'intera industria dei fumetti, infatti, il sesto numero della serie, originariamente previsto per il 14 dicembre, è stato posticipato al 4 gennaio 2022. Inoltre, vale la pena notare che Superman: Son of Kal-El Annual #1, uscito il 7 dicembre, è stato posticipato dalla data di uscita del 30 novembre durante la sua distribuzione, il che significa che non appare in nessuna classifica di dicembre.

Taylor aveva annunciato in precedenza che Jon si sarebbe dichiarato bisessuale e avrebbe avuto una relazione con Jay Nakamura, un aspirante giornalista. Questa direzione è stata ben accolta da molti, portando ad un maggiore interesse per il quinto numero Superman: Son of Kal-El, che ha mostrato il primo bacio della giovane coppia. Il numero ha ricevuto il numero di ordini più alto della serie fino ad oggi, spingendo la DC a ristampare i primi quattro numeri del titolo con il marchio DC Pride.

Tuttavia, non tutti sono stati contenti. La senatrice dell'Arizona Wendy Rogers si è dichiarata contraria alla decisione, dicendo: "Hollywood sta cercando di rendere Superman gay e lui non lo è". Nonostante le critiche di una minoranza di persone, la DC continua ad incorporare più personaggi LGBTQ+ in ruoli di primo piano. Tim Drake, che si è dichiarato bisessuale in Batman: Urban Legends la scorsa estate, rimane un personaggio fisso in quella serie, dove appare con il suo nuovo fidanzato. Allo stesso modo, Jackson Hyde sarà uno dei punti focali di Aquaman, apparendo come primo Aquaman gay.

Andando avanti, Superman: Son of Kal-El affronterà questioni più attuali mettendo Jon contro la minaccia del cambiamento climatico. Un prossimo numero della serie vede Jon collaborare con Aquaman ed un gruppo di giovani manifestanti per prendere posizione contro l'inquinamento. La copertina del settimo numero di Superman: Son of Kal-El anticipa anche che i supereroi porteranno avanti una protesta pacifica per raggiungere i loro obiettivi, anziché prendere semplicemente a pugni i cattivi.