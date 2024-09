Superman: Alan Tudyk entra nel cast in un ruolo top secret

Nonostante le riprese di Superman di James Gunn siano praticamente terminate, soltanto adesso trapela la notizia che riguarda Alan Tudyk come membro del cast in un ruolo ancora misterioso. Tudyk non è nuovo a partecipazioni che riguardano cinecomic o serie tv tratte da fumetti.

Inoltre, presta la voce al cattivo nato da un disastro nucleare, il Doctor Phosphorus, nella serie animata Creature Commandos di James Gunn, in arrivo su HBO Max, il progetto che tecnicamente darà il via al nuovo corso del DC Universe.

New entry last minute

Alan Tudyk presta anche la voce a Clayface nella serie animata Harley Quinn su Max. Ecco perché la sua presnza nel cast di Superman non stupisce fan e addetti ai lavori. In passato, James Gunn recitò anche nella serie di Tudyk Con Man, trasmessa su Vimeo dal 2015 al 2017.

Alan Tudyk in una scena di Firefly

A luglio, James Gunn aveva annunciato che le riprese di Superman erano quasi del tutto finite. Con protagonista David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman, il film racconta le origini dell'Uomo d'Acciaio che cerca di conciliare la propria eredità kryptoniana con l'educazione impartita dagli esseri umani. Incarnazione della verità, della giustizia e dello stile di vita americano, Superman è guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come qualcosa di superato.

Distribuito da Warner Bros., Superman di James Gunn arriverà nelle sale l'11 luglio 2025. Nel cast, Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane, Nicholas Hoult è Lex Luthor e Skyler Gisondo è Jimmy Olsen. Completano il team artistico Sara Sampaio, Edi Gathegi, Terence Rosemore, Anthony Carrigan, Isabela Merced, Nathan Fillion, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Beck Bennett e Frank Grillo.

Di recente, Alan Tudyk ha ripreso il ruolo di K2SO in Rogue One: A Star Wars Story nella seconda stagione di Andor, e presterà la propria voce a Hei Hei in Oceania 2.