Supergirl: Woman of Tomorrow, una star de Il problema dei 3 corpi si unisce al cast nel ruolo di Ruthye

Novità entusiasmanti per tutti gli appassionati dell'universo DC. Deadline riporta che Supergirl: Woman of Tomorrow ha ingaggiato Eve Ridley de Il problema dei 3 corpi per il ruolo di Ruthye Mary Knolle. Il successo della dodicenne è in ascesa dopo aver recitato nella serie Netflix di D.B. Weiss, David Benioff e Alexander Woo.

Nel fumetto Supergirl: La Donna del Domani il cattivo Krem delle Colline Gialle uccide il padre di una giovane aliena. La ragazza coinvolge Supergirl nel conflitto. Knolle è una nobile e onorevole guerriera che viaggia attraverso la galassia con Supergirl per dare la caccia a Krem che ha ucciso suo padre a sangue freddo.

Dato che questo cinecomic è un adattamento diretto dell'omonimo fumetto di Tom King e Bilquis Evely, Ridley avrà probabilmente un ruolo importante nei panni di Ruthye in questa storia insieme alla Kara Zor-El di Milly Alcock.

Il Lobo di Jason Momoa farà il suo debutto nel DCU in Supergirl: Woman of Tomorrow?

I dettagli di Supergirl

Supergirl: Woman of Tomorrow sta mettendo insieme un cast impressionante: Matthias Schoenaerts (The Old Guard) è stato recentemente scritturato per interpretare il cattivo principale, Krem. Anche Krypto di Superman dovrebbe avere un ruolo importante nella storia.

Supergirl: Woman of Tomorrow: un momento del fumetto

La Alcock è attualmente la più grande star del progetto dei DC Studios dopo aver ricevuto ampi consensi per il suo lavoro in House of the Dragon. Supergirl: Woman of Tomorrow è attualmente previsto come secondo titolo del DCU distribuito dai DC Studios e sarà diretto dal regista di Crudelia Craig Gillespie.

Ana Nogueira (The Vampire Diaries) ha scritto la sceneggiatura dopo essere stata inizialmente ingaggiata per scrivere il film di Supergirl con Sasha Calle di The Flash.

Nel film dei DC Studios, Supergirl viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova in una ricerca omicida di vendetta.