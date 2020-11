Superfantagenio: nel film appare la figlia di Bud Spencer ecco chi è

In Superfantagenio, film cult del 1986, Bud Spencer ha recitato accanto a sua figlia Diamante Pedersoli. Nel film di Sergio Cobucci, la terzogenita dell'attore è Patrizia, la ragazza di cui è innamorato il giovane protagonista della pellicola.

Bud Spencer e sua figlia Diamante

Leggendo i titoli di coda di Superfantagenio accanto al nome della giovane protagonista Patrizia potete leggere il nome dell'attrice Diamy Spencer, dietro quel nome d'arte si nasconde Diamante Pedersoli, la terza figlia di Bud Spencer. Nel film Patrizia è la ragazza di cui è innamorato il giovane Al (Luca Venantini), il coprotagonista del film e amico del genio della lampada interpretato dall'attore napoletano.

Diamy ha recitato al fianco del padre anche nel film Un piede in paradiso di E.B. Clucher e Detective Extralarge. In un'intervista rilasciata a Marie Claire, parlò degli insegnamenti che le aveva lasciato suo padre: "Vivere la vita con il sorriso. Lui lo faceva anche nei momenti difficili". Diamante raccontò anche di quanto Bud Spencer fosse orgoglioso della sua carriera sportiva: "Diceva che la fama per i film gliel'aveva data il pubblico, mentre i successi sportivi se li era guadagnati da solo e nessuno poteva toglierglieli". Bud Spencer è stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 m stile libero.