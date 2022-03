Super Pet: eroi con le zampe, clip e intro in esclusiva della nuova serie in arrivo su Blaze

Ecco in esclusiva una clip e la intro di Super Pet: eroi con le zampe, la nuova serie in arrivo alle 21.50 su Blaze, canale 127 di Sky.

Super Pet: eroi con le zampe, di cui vi presentiamo una video clip e la intro in esclusiva, è la serie che mostra i gesti eroici di tanti animali, in arrivo su Blaze, canale 127 di Sky, da stasera, mercoledì 9 marzo, alle 21:50.

Nella prima delle clip che potete vedere sopra, c'è un bambino che prova ad arrampicarsi sul muro di un balcone. Il piccolo rischia di essere uno dei 4000 bambini che ogni anno finiscono al Pronto Soccorso per cadute da balconi o finestre. Il protagonista della clip, per fortuna, ha come "angelo custode" un gatto che lo allontana dal pericolo.

La seconda clip è la intro a quello che vedremo nell'episodio, una serie di eroi a 4 zampe che rischiano la vita per soccorrere persone, o altri animali, in pericolo.

La prima stagione di Super Pet: eroi con le zampe, ci regala immagini inedite dei nostri amici animali, vedremo gatti sprezzanti del pericolo, cani poliziotto contro malviventi, e preziosi aiuti in casi di emergenza medica. La nuova serie, grazie a riprese casuali o filmati di videosorveglianza, mostra i gesti eroici di tanti animali che svelano i lati più nascosti dei nostri amici pelosi e piumati!

Ma le sorprese non finiscono qua, sbarca su BLAZE (in esclusiva su Sky al canale 127) da venerdì 18 marzo alle 21.50 la seconda stagione del show per gli appassionati di cani e non solo: TOP DOG: Olimpiadi a 4 zampe (titolo originale America's Top Dog 2) la competizione cinofila in cui gli addestratori e i loro compagni quadrupedi saranno impegnati in una serie di prove intense, divertenti e adrenaliniche per testare la velocità, l'agilità e le capacità del proprio cane.

Un difficile percorso ad ostacoli da completare nel minor tempo possibile ed una serie di prove che metteranno in difficoltà la più esperta coppia cane-addestratore. Chi fiuterà la strada migliore per aggiudicarsi l'ambito trofeo?