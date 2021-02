Super Bowl 2021: a che ora e dove vederlo in TV e in streaming

Si gioca stanotte il Super Bowl 2021, la finale del football americano tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers: ecco a che ora e dove vederlo in TV e in streaming.

Si gioca stanotte il Super Bowl 2021, la finale del football americano giunta alla 55ma edizione al Raymond James Stadium di Tampa. Schierati gli uni contro gli altri ci saranno i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes e i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady, ed ecco a che ora e dove vedere l'evento anche in Italia, in TV e in streaming.

Dove vederlo in TV e in streaming

In TV sarà possibile seguire il Super Bowl in chiaro su stanotte su Rai2. Nelle 4 ore - minuto più minuto meno - nelle quali si mescolano sport, spettacolo, musica e tradizioni, ai 110 milioni di telespettatori negli USA si aggiungeranno anche quelli che seguiranno Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs sul secondo canale RAI, per un'esclusiva free-to-air per l'Italia targata Raisport.

In streaming la finale di football sarà trasmessa sul portale RaiPlay e, dalle 00:30 circa, dalla piattaforma online Dazn - accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console - con la telecronaca di Matteo Gandini, Roberto Gotta e Giorgio Tavecchio.

A che ora

Il collegamento con il Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida, per seguire il Super Bowl 2021 comincerà su Rai2 alle 23:55, subito dopo la Domenica Sportiva: il racconto della partita sarà affidato a Vezio Orazi e a James Brockman "Brock" Olivo, ex giocatore NFL, ex CT della nazionale italiana e con un passato da allenatore proprio a Kansas City. In studio con Paolo Paganini ci saranno Antonio Maggiora Vergano, uno dei giornalisti italiani più esperti di football americano, e Valerio Iafrate.