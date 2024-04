Sulle ali della musica: la storia vera di Antonia Brico che ha ispirato il film in onda stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 in prima serata va in onda Sulle ali della musica, il film che racconta la vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un'orchestra sinfonica.

Sarà Sulle ali della musica il film che farà compagnia al pubblico stasera su Rai 1 in prima serata. Diretto da Maria Peterse, arrivato nelle sale olandesi nel 2018, è ispirato alla storia vera di Antonia Brico, prima donna a dirigere un'orchestra sinfonica e ad affermarsi a livello internazionale.

Chi era Antonia Brico

Nata a Rotterdam il 26 giugno del 1902 da madre olandese non sposata, Antonia Brico è stata una direttrice d'orchestra olandese-americana. A 7 anni cambiò nome in Wilhelmina Wolthuis per volere della famiglia adottiva, che l'anno successivo emigrò dall'Europa verso gli Stati Uniti. Assai talentuosa fin da piccola in campo musicale, studiò dapprima pianoforte e composizione a New York, per poi dedicarsi alla direzione d'orchestra. A Berkely divenne assistente del direttore della San Francisco Opera e studiò pianoforte con il polacco Zygmunt Stojowski. Fu proprio lui a convincerla a tornare in Europa e nel 1927, a Berlino, intraprese i suoi studi in direzione d'orchestra con Karl Muck e Fritz Zweig.

Non ebbe vita facile nell'ambiente musicale perchè erano tanti i colleghi e i critici che non accettavano una donna nel ruolo di direttore d'orchestra. Nonostante la sfiducia intorno al proprio lavoro, Antonia Brico nel 1934 divenne la prima donna a dirigere la New York Philharmonic Orchestra.

Nel 1942 stabilì la sua residenza a Denver dove divenne direttrice per la Women Strings Ensemble, per la Denver Businessmen's Orchestra, che nel 1968 cambiò nome in Brico Symphony Orchestra, e per quella che sarebbe poi diventata la Denver Philharmonic. È morta nel 1989 a 87 anni, dopo una lunga malattia

La vita di Antonia Brico, oltre che del film Sulle ali della musica, è stata raccontata in un documentario intitolato Antonia: A Portrait of a Woman e diretto da Jill Godmillow, realizzato, con l'aiuto di Judy Collins (che era stata sua allieva), nel 1974.

La trama e il cast di Sulle ali della musica

Sulle ali della musica: Christanne de Bruijn in una foto del film

Il film in onda stasera su Rai 1 racconta la vita della grande direttrice d'orchestre da quando, all'inizio del '900, era arrivata in America dall'Olanda con i suoi genitori quando era ancora una bambina.

Antonia sogna di diventare direttrice d'orchestra, ma nessuno sembra prenderla sul serio e il motivo è semplice: in un mondo conservatore e maschilista è difficile per una donna far valere il proprio talento artistico. Di conseguenza, Antonia decide di sfidare tutto e tutti per provare a essere ammessa alla Berlin Philharmonic Orchestra ed inseguire così il suo sogno. Tuttavia, dopo aver raggiunto uno storico traguardo professionale, Antonia deve affrontare un periodo complicato quando l'amore della sua vita Frank Thomsen la mette in una posizione difficile. La donna si trova così davanti alla più ardua delle scelte, quella tra l'amore e la sua incrollabile dedizione alla musica.

Nel cast di Sulle ali della musica ci sono Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, Annet Malherbe.