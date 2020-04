Suburra: stasera su Rai Movie il film con Alessandro Borghi e Pierfrancesco Favino

Va in onda stasera su Rai Movie, alle 21:10, per il ciclo Orgoglio italiano, il film Suburra, diretto nel 2015 da Stefano Sollima, con protagonisti Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino e Claudio Amendola.

Adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, il film di Stefano Sollima narra la settimana precedente la fine di un'era della Repubblica, in un contesto capitolino in cui potere politico, religioso e criminale convivono tragicamente.

Vincitore nel 2016 di due Nastri d'Argento - Migliore attrice non protagonista a Greta Scarano e Migliore scenografia a Paki Meduri -, Suburra è stato dedicato dal regista al padre, Sergio Sollima, scomparso a pochi mesi dall'uscita del film.

E anche Rai Movie omaggia Sollima senior: in seconda serata, al termine di Suburra, andrà in onda Città violenta, un classico dei film di genere noir anni Settanta che vede Charles Bronson nei panni di un killer professionista scampato all'agguato tesogli da un cliente, ora cerca la vendetta. Non solo la presenza di Bronson, di Jill Ireland e Michel Constantine: la popolarità del film è legata anche al celebre tema musicale firmato da Ennio Morricone.