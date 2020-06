Stuart Cornfeld, morto il produttore di Zoolander e Tropic Thunder

Ben Stiller in una sequenza di Zoolander

È morto all'età di 67 anni il produttore Stuart Cornfeld, noto per film come Zoolander e Tropic Thunder. A riportare la notizia è l'Hollywood Reporter, che precisa che i dettagli esatti, al di là del fatto che Cornfeld avesse un tumore non precisamente identificato, sono attualmente ignoti.

Il produttore era famoso soprattutto per il suo sodalizio con Ben Stiller, avendo lavorato a ben sette film diretti e/o interpretati dal celebre attore comico tra il 2001 e il 2016, più altri di cui il divo era solo produttore. Stiller si è espresso così su Twitter: "Una persona davvero stupenda ha lasciato il pianeta oggi. Stuart Cornfeld era spassoso, intelligente, talentuoso e cool come pochi altri. Era mio amico, il mio partner produttivo e il mio confidente creativo. Conosceva, faceva e amava il cinema. Il mondo è meno bello senza di lui. Cercatelo su IMDB. Era il migliore."

Ben Stiller: 5 ruoli cult del "comico della porta accanto"

Jay Baruchel, Brandon T. Jackson, Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black e Steve Coogan sul set del film Tropic Thunder

Stuart Cornfeld ha iniziato a lavorare come produttore nel 1980, e tra le prime collaborazioni ci sono state quelle con David Lynch, Mel Brooks, David Cronenberg e Steven Soderbergh.

Il sodalizio con Ben Stiller, con il quale fondò la casa di produzione Red Hour, è iniziato nel 2001 con Zoolander, e ha sfornato film come Palle al balzo, Starsky & Hutch e Tropic Thunder, candidato all'Oscar per la performance di Robert Downey Jr. L'ultima collaborazione tra Stiller e Cornfeld è il documentario Un buon trip: avventure psichedeliche (disponibile su Netflix), dove diverse celebrità - tra cui lo stesso Stiller - raccontano le loro esperienze con sostanze varie.

Come riportato però dall'Hollywood Reporter, Stuart Cornfeld si era ufficiosamente ritirato dal mondo del cinema nel 2018, affermando di aver perso l'interesse per i film. Prima del documentario, arrivato su Netflix l'11 maggio, il suo ultimo credit risaliva appunto a due anni fa, per l'ultima stagione della serie comica Another Period, trasmessa da Comedy Central.