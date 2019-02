Striscia la Notizia, Nino Castanotto di Uomini e Donne aggredisce Stefania Petyx e rompe una telecamera

Marica Lancellotti

Striscia la Notizia ha mandato in onda proprio ieri sera un nuovo servizio su Nino Castanotto, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, tornando ad accendere ancora una volta i riflettori sulla sua presunta truffa ai danni di alcuni ex dipendenti. L'uomo, però, non ha gradito per niente le attenzioni del TG satirico e l'ha dimostrato con l'aggressione all'inviata Stefania Petyx e al cameraman, con conseguente distruzione della telecamera.

Nino Castanotto era stato accusato, nel corso del servizio, di aver preso in gestione un ristorante e, coperto di debiti, di non aver pagato il dovuto ai suoi dipendenti. Il cavaliere è stato raggiunto in Sicilia dalla troupe di Striscia ma la cosa non gli ha evidentemente fatto piacere, tanto che la lite è stata sedata solo con l'intervento dei carabinieri. Ritrovata la calma, Castanotto ha spiegato che in effetti il caso di quel ristorante esiste, così come i debiti, contratti con il proprietario del locale e alcuni dipendenti, ma ha anche dimostrato con tanto di documenti che sta pian piano versando tutti gli arretrati.

Il caso più grande, dunque, legato al cavaliere di Uomini e Donne resta quello sollevato da Striscia un po' di tempo fa e relativo alle dichiarazioni di un'ex dipendente della sua agenzia di viaggi, che ha pubblicamente sostenuto come, sia a lei che ad altri vecchi colleghi, Castanotto dovesse ancora pagare stipendi arretrati per un totale che supera i 40.000 euro. Oltre al fatto economico, Castanotto non è uscito bene dalla vicenda neppure dal punto di vista umano: "L'ultima cosa che ricordo di lui è il sorriso beffardo mentre io piangevo", ha raccontato la donna rispetto al giorno del suo licenziamento. Castanotto, dal canto suo, ha replicato alle accuse, sostenendo che la dipendente in questione era stata da lui querelata per certe frasi diffamatorie. E ha denunciato anche Striscia, sostenendo questa volta che le sue dichiarazioni sull'intera vicenda fossero state manipolate.