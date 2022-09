Stranger Things 5: Eddie Munson tornerà nella serie Netflix?

Dopo aver conquistato ben 5 Emmy Award, gli "Oscar" dedicati alla televisione, Stranger Things 5 torna a far parlare di sé con una notizia che riguarda il personaggio di Eddie Munson, interpretato nella serie Netflix da Joseph Quinn.

Parlando con The Hollywood Reporter, il produttore esecutivo Shawn Levy ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di rivedere in futuro l'eroe che ha sacrificato la sua vita per assicurare del tempo in più ai suoi amici durante la lotta contro Vecna nel finale della quarta stagione di Stranger Things. "Oh mamma, molte persone - davvero molte persone - non riescono nemmeno a concepire l'idea di Stranger Things 5 senza la presenza di Eddie", ha detto Levy in merito. "Questo è altamente improbabile. Altamente improbabile. Ma vi sentiamo, mondo. Lo sappiamo. Siete ossessionati da Eddie. Lo eravamo anche noi".

Per quanto riguarda i premi ottenuti agli Emmy Award, Levy si è detto entusiasta, ma ha precisato: "Noi non facciamo Stranger Things per essere stravaganti o per ottenere nomination agli Emmy e ottime recensioni. È fantastico raggiungere queste cose, ma noi lo facciamo per i fan. Dunque, per sentire, in tutto il mondo, questa connessione così viscerale, così emotiva con i personaggi e la storia... Guarda il fenomeno Eddie! È una figura fittizia che abbiamo introdotto nella quarta stagione, e il mondo si è innamorato di lui. Quindi facciamo questo lavoro per il modo in cui i fan si sentono investiti nelle storie e nei personaggi. È quello che sogniamo quando facciamo questo lavoro".