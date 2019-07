Storie Maledette, Antonio Ciontoli e il caso Vannini: stasera la seconda parte

Storie maledette torna stasera su Rai3 alle 21.20 con l'intervista ad Antonio Ciontoli e il caso Vannini, di cui verrà trasmessa la seconda parte, dopo che, domenica 30 giugno, la prima puntata era stata seguita da milioni di spettatori.

L'appuntamento, che la sua conduttrice Franca Leosini ha intitolato "Quel colpo che arriva al cuore", sarà dedicato, per la seconda e ultima volta, a una delle vicende giudiziarie e umane che hanno segnato nel profondo l'opinione pubblica e hanno coinvolto le coscienze nella passione del giudizio. Marco Vannini, 20 anni di splendida giovinezza, muore a Ladispoli in una notte di maggio del 2015. A spegnergli il futuro, un colpo di pistola. Con negligenza, la impugna Antonio Ciontoli, sottufficiale di Marina distaccato ai Servizi Segreti, che è il padre di Martina, la bionda fidanzata di Marco Vannini. Condannato a 14 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Roma, pena ridotta in Appello a 5 anni per omicidio colposo, Ciontoli è in attesa che si pronunci la Suprema Corte. Ma cosa accadde quella notte di tragedia, lo racconta, in esclusiva per Storie Maledette a Franca Leosini, Antonio Ciontoli, chiuso da 4 anni nel silenzio e nell'ombra.

Cosa accadde quella notte di tragedia in cui morì Marco Vannini?

