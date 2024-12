La storia di Luigi Mangione e dell'omicidio di Brian Thompson al centro di due documentari

Il regista Stephen Robert Morse ha svelato di aver iniziato lo sviluppo di un documentario su Luigi Mangione, accusato di aver ucciso Brian Thompson, CEO di United Healthcare.

Il filmmaker, in precedenza, aveva realizzato i film su Amanda Knox per Netflix e Come rapinare una banca.

La storia dell'omicidio, come annunciato alcune ore fa, è inoltre al centro di un altro documentario che sarà prodotto da Anonymous Content e Jigsaw Productions di Alex Gibney.

I dettagli del film di Morse

Secondo le fonti di Deadline, il nuovo documentario esaminerà l'omicidio, avvenuto a Manhattan il 4 dicembre, e le conseguenze di quanto accaduto. Il regista Stephen Robert Morse darà spazio anche all'impatto dell'omicidio sulla famiglia della vittima e quella di Luigi Mangione.

Il filmmaker ha spiegato: "Questo caso è complesso e solleva domande importanti sulle attività da vigilanti, sul devastante costo di un sistema sanitario privatizzato, e sull'inevitabilità della violenza quando un cambiamento pacifico viene considerato impossibile. Il mio obiettivo è di presentare un'esplorazione equilibrata dell'assassionio del CEO di United Healthcare Brian Thompson, mostrando tutti i lati della storia e al tempo stesso rispettando la profonda perdita di una vita e dell'impatto su tutte le persone coinvolte". Il filmmaker ha ribadito che l'obiettivo è di offrire una comprensione più profonda del caso senza perdere di vista il costo umano di quanto accaduto.

Nel progetto è coinvolto anche Matt Cianfrani, un direttore della fotografia che ha lavorato in passato a United Shades of America per CNN e Making Black America per PBS. La giornalista Hannah Ghorashi è poi coinvolta insieme a Eli Eisenstein.

Il team della produzione ha chiesto la collaborazione di amici, membri della famiglia, colleghi e conoscenti di Thompson e Mangione per realizzare il film. La troupe, inoltre, vuole collaborare con persone che lavorano nel settore della sanità e delle assicurazioni per offrire un punto di vista equilibrato sulla realtà quotidiana dei cittadini americani.

Mangione è stato arrestato in Pennsylvania e accusato di omicidio il 9 dicembre dopo essere stato trovato con un'arma simile a quella usata dal killer e un manifesto scritto a mano riguardante il sistema sanitario.