Storia di una ladra di libri: stasera su Nove il film con Geoffrey Rush ed Emily Watson

Va in onda stasera su Nove in prima serata, alle 21:25, il film drammatico Storia di una ladra di libri, trasposizione cinematografica del romanzo omonimo dell'australiano Markus Zusak.

Germania, 1939. Liesel Meminger è una ragazzina che al funerale del fratellino ruba un libro che però non è in grado di leggere. Dopo l'accaduto viene abbandonata dalla madre, costretta a lasciare la Germania per le sue idee politiche, e viene adottata da Rosa e Hans Hubermann (Emily Watson e Geoffrey Rush). Liesel apprende molto presto a leggere e ad amare la sua nuova famiglia. Quando gli Hubermann decidono di nascondere in casa Max Vandenburg, un giovane ebreo sfuggito ai rastrellamenti tedeschi, Liesel trova in lui un maestro colto e sensibile che completa la sua formazione.

Diretto nel 2013 da Brian Percival, Storia di una ladra di libri è stato candidato, nel 2014, a un Premio Oscar per la Migliore colonna sonora (di John Williams).