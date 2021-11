Storia di una famiglia perbene: trama della terza puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5, alle 21:45, Storia di una famiglia perbene, la serie tv che vede protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, tratta dall'omonimo best seller di Rosa Ventrella.

La trama della terza puntata

Sono passati 7 anni: è il 1992 e Maria è all'ultimo anno di liceo divisa tra lo studio, il volontariato e la vita difficile al rione. Ha un nuovo amore, Alessandro, studente della Bari bene dallo spirito rivoluzionario. Michele, che era andato via per sfuggire al suo destino criminale, è costretto a ritornare a Bari. Don Nicola, infatti, è malato: ha in ballo un grosso traffico con gli albanesi che non devono saperlo fragile e vulnerabile, e crede che solo suo figlio minore sia in grado di portare a termine l'accordo con Kristi.

Tutto il rione parla di questo ritorno, e Antonio è preoccupato che i due si rivedano: anche se Maria promette al padre che ciò non succederà, i due ragazzi si ritrovano alla festa del matrimonio di Giuseppe. Allora Antonio, infuriato, interviene.

Ecco il promo della terza puntata, visibile in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il cast

Oltre a Giuseppe Zeno e Simona Cavallari nel cast sono presenti attori di primo livello come: Vanni Bramati, Carmine Buschini, Andrea Arru, Federica Torchetti, Silvia Rossi, Marco Falaguasta, Sonia Aquino, Rinat Khismatouline, Maria Andrea Cesari, Elena Cantarone, Federico Calistri, Paolo De Vita, Monica Dugo, Alessio Gallo, Crescenza Guarnieri, Angelo Libri, Kevin Magrì, Vito Mancini, Mimmo Mancini, Elia Marangon, Dante Marmone, Lorenzo Mazzotta, Antonio Palumbo, Eugenio Ricciardi, Gabriella Silvestri, Carmela Vincenti, Maria Chiara Vinci.

Storia di una famiglia perbene, diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi e Eleonora Fiorini, è una produzione 11 Marzo Film di Matteo Levi. Il progetto è stato realizzato con il contributo dell'Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli e Bari.