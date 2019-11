Stockholm Requiem: la serie crime da stasera su LaF!

La nuova serie intitolata Stockholm Requiem arriva stasera su LaF, tratta dalla trilogia di successo Bergman & Recht di Kristina Ohlsson. Prodotta dall'acclamato Piodor Gustafsson (Border - Creature di confine e L'Uomo Di Neve, tratto dall'omonimo romanzo di Jo Nesbø), la serie racconta le indagini e le vicende personali dell'affascinante criminologa Fredrika Bergman, interpretata da Liv Mjönes (già in Modus).

Fredrika inizia a lavorare da civile come analista investigativa per l'unità delle indagini speciali della polizia di Stoccolma, dove il suo spiccato senso logico le permetterà di vincere le iniziali diffidenze da parte del dipartimento, guidato dal leggendario ispettore Alex Recht (Jonas Karlsson, Black Mirror, L'Uomo Di Neve) e dal suo braccio destro, il carismatico ma irascibile Peder Rydh (Alexej Manvelov, Chernobyl).

Sullo sfondo di una Stoccolma in profondo cambiamento, Fredrika, agli ultimi mesi di gravidanza, dovrà risolvere con la sua squadra terribili delitti: un serial killer di bambini, il brutale omicidio di una coppia apparentemente legato a un'organizzazione criminale e il rapimento di due ragazzi ebrei che rimanda a una vecchia leggenda giudaica.

Autrice di successo anche di libri per bambini come "Bambini di cristallo" (Children's Novel Prize 2013), Kristina Ohlsson, salita alla ribalta proprio per la trilogia Bergman & Recht - composta da "Indesiderata", pubblicato in 20 Paesi con oltre 200.000 copie vendute solo in Svezia, "Fiore di ghiaccio" e "Perduta", candidato dall'Academy Crime come "Miglior Thriller dell'anno" - è inoltre analista di sicurezza per lo Swedish National Police Board e ha lavorato come ufficiale antiterrorismo presso l'OSCE di Vienna e come consulente al Ministero per gli Affari Esteri e allo Swedish National Defence College, in qualità di esperta del conflitto in Medio Oriente e della politica estera dell'Unione Europea.

Stockholm Requiem, nuovo capitolo delle serie crime nordiche proposte in esclusiva dalla Tv di Feltrinelli per il ciclo Bestseller in Tv, è composta da 5 casi autoconclusivi da 90 minuti ciascuno: i primi 3 sono in onda a partire da oggi fino al 10 dicembre alle ore 21:10 su laF (Sky 135) e disponibili su Sky Go e Sky on Demand, mentre i restanti 2 sono previsti a gennaio 2020.