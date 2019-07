Stephanie Niznik, morta l'attrice di Star Trek e Everwood

Stephanie Niznik è morta a 52 anni a Encino, in California. A riportarlo il magazine Variety.

L'attrice è morta lo scorso 23 giugno ma la notizia è stata resa nota solo ieri sera. Non sono ancora chiare le cause esatte del decesso, anche se alcuni voci parlano di una malattia che la affliggeva da tempo. Stephanie Niznik è nota per aver recitato in Star Trek e nel medical drama Everwood.

Originaria di Bangor, dopo aver ottenuto un master alla Cal Arts, l'attrice ha iniziato a partecipare ad alcune serie tv tra cui Vanishing e La signora in giallo. Dopo aver fatto parte del cast di Everwood, in cui ha interpretato il ruolo di Nina Feeney, ha recitato a Life is Wild, NCIS, CSI: Miami e Lost.

Stephanie Niznik però è conosciuta al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Kell Perim in Star Trek: L'insurrezione, film che rappresenta la sua definitiva consacrazione. Successivamente era tornata nel mondo di Star Trek interpretando un essere telepatico dei Wraith nell'episodio 'Rogue Planet' della serie Star Trek: Enterprise. Negli ultimi tempi, Stephanie Niznik aveva scelto di dedicarsi ad attività di volontariato, ai senzatetto e agli animali. Sono arrivate proprio dalle associazioni di cui faceva parte i primi messaggi di cordoglio, a cui hanno partecipato anche i fan di Everwood, che hanno omaggiato l'attrice con alcune foto delle serie che l'hanno resa famosa.

Intanto, secondo alcune indiscrezioni, nei prossimi giorni potrebbero arrivare maggiori dettagli sulla prematura morte di Stephanie Niznik, che ha lasciato letteralmente increduli i fan delle serie tv.