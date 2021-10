Stefano Raimondi, l'incidente che gli ha cambiato la vita

E' stato un incidente in scooter a cambiare per sempre a vita di Stefano Raimondi, campione paralimpico ai XVI Giochi paralimpici estivi.

Quando era ancora un adolescente Stefano Raimondi, celebre nuotatore italiano nonché campione paralimpico ai XVI Giochi paralimpici estivi, ha subito un terribile incidente alla guida di uno scooter, riportando danni permanenti ai suoi arti inferiori a causa di una gravissima lesione della gamba sinistra.

Raimondi ha sempre coltivato una profonda passione per lo sport, in particolare per il calcio, essendo un fervente appassionato sin da una tenera età. A soli quindici anni il ragazzo, dopo i primi successi nel mondo del nuoto, ha subito un brutto incidente con lo scooter che ha compromesso irrimediabilmente la sua gamba sinistra.

Nonostante lo scoraggiamento iniziale Stefano ha deciso di non fermarsi: "Pensavo che la mia carriera fosse finita" ha raccontato a Swimbiz.it, ma furono i suoi genitori a motivarlo e a permettergli di metabolizzare l'accaduto: "Si sa, l'acqua, fa davvero tantissimo".

Questa estate Stefano Raimondi, classe 1998, ha vinto un'altra medaglia d'oro e durante un'intervista di Rai Sport ha dichiarato: "Volevo riscattarmi dopo ieri. Era l'unica occasione per sfogarmi. Devo ancora rendermi conto, se ci penso mi viene la pelle d'oca. Aspetto di salire sul podio per godermela al massimo".