Stefano D'Orazio: la sua morte annunciata a Tale e Quale Show: "Il Covid l'ha portato via"

La morte di Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh morto il 6 novembre 2020 a 72 anni è stata annunciata da Loretta Gogi a Tale e Quale Show: 'Il Covid non si ferma'.

Stefano D'Orazio è morto il 6 novembre 2020 all'età di 72 anni: il pubblico di RAIUNO lo ha saputo durante Tale e Quale Show quando, dopo la pubblicità, Loretta Goggi visibilmente commossa lo ha comunicato dicendo "Il Covid ha colpito ancora".

La notizia della morte di Stefano D'Orazio è arrivata all'improvviso durante l'ultima puntata di Tale e Quale Show. I giudici, che ieri fungevano anche da presentatori per l'assenza di Carlo Conti, sono rientrati dopo la pubblicità e hanno dato la parola a Loretta Goggi che è apparsa subito visibilmente commossa. La cantante ha detto: "Ho conosciuto Stefano un paio di anni e siamo rimasti amici. Non sapevo che avesse una malattia pregressa, ma il Covid ha colpito ancora, il Covid non si ferma".

Il primo a dare la notizia della morte di Stefano D'Orazio attraverso un tweet è stato Bobo Craxi: il secondogenito dell'ex primo ministro ha scritto "Stefano amico mio. Suona e scrivi anche lassù".

Poco dopo è arrivata la conferma da parte dei componenti storici del gruppo: Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli. I quattro amici hanno salutato il loro batterista sui social con un post in cui al fianco di una fotografia di Stefano hanno scritto: "STEFANO CI HA LASCIATO. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona perbene, onesta prima di tutto con sé stessa. Ciao Stefano, nostro amico per sempre".

Stefano D'Orazio è entrato nei Pooh nel 1971 ed è stato un componente dello storico gruppo fino al 2009, poi rientrato nel 2015 e 2016 per festeggiare con una reunion i 50 anni del gruppo. Oltre alla batteria Stefano ha suonato il flauto traverso ed ha scritto e cantato alcuni brani del gruppo.

Stefano D'Orazio lasciò i Pooh il 30 settembre 2009 dopo un lungo tour e l'ultimo inedito cantato dai quattro componenti del gruppo dal significativo titolo: Ancora una volta insieme. Stefano che nel 2001 scrisse la maggior parte dei testi del musical dei Pooh ispirato alla favola di Pinocchio, dopo essere uscito dal gruppo scrisse i testi delle versioni italiane di spettacoli come 'Aladin', 'Mamma Mia', 'W Zorro' e 'Cercasi Cenerentola', furono gli stessi Abba a pretendere che fosse l'ex batterista dei Pooh a scrivere la versione italiana del musical tratto dai loro successi.

Stefano D'Orazio è stato legato alla cantante Lena Biolcati per la quale nel 1986 scrisse il testo della canzone Grande amore con il quale trionfò al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Dal 2007 conviveva con Tiziana Giardoni che ha sposato con rito civile nel 2017.