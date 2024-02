State of Consciousness: ecco il nuovo trailer del thriller psicologico con Emile Hirsch in uscita negli USA

In vista dell'uscita del film negli USA, Lionsgate ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale di State of Consciousness, thriller psicologico fantascientifico con protagonista Emile Hirsch.

In vista dell'uscita del film negli USA, Lionsgate ha rilasciato il nuovo trailer di State of Consciousness, thriller psicologico fantascientifico con protagonista Emile Hirsch nei panni di un uomo che, dopo essersi sottoposto a un esperimento sospetto in una struttura psichiatrica, non riesce più a distinguere la realtà dai suoi incubi.

Stare of Consciousness è diretto da Marcus Stokes e scritto da Guillaume Tunzini, Dikran Ornekian e Rylend Grant. Nel cast con Hirsch ci sono Tatjana Nardone, Kesia Elwin, Robin Mugnani, David Wurawa e Michael E. Rodgers.

Di seguito potete guardare il trailer di State of Consciousness:

La sinossi ufficiale di State of Consciousness recita: "A chi ci si rivolge quando i propri incubi diventano realtà? Stephen e Alicia sono una giovane coppia felice che vive una vita semplice, finché Stephen non viene accusato di un misterioso omicidio. La giustizia di una piccola città fa finire Stephen in una losca struttura psichiatrica dove un trattamento sperimentale gli causa un vuoto di memoria di un anno e lo rende incapace di separare le sue orribili allucinazioni dalla vita reale. Mentre lotta per recuperare i frammenti della sua vecchia vita, Stephen comincia a rendersi conto che la verità è più spaventosa di quanto possa immaginare". Il film è prodotto esecutivamente da Joy Libardoni, Danielle Maloni, Alessandro Riccardi e Andrea Zoso. IState of Consciousness debutterà negli USA il 15 marzo in sale selezionate e in VOD mentre in Italia ha debuttato nel 2023.