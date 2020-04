Stasera tutto è possibile: la terza puntata con Stefano De Martino stasera su Rai2

La terza puntata della quinta edizione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino ritorna stasera su Rai2, alle 21:20, in replica.

Nell'episodio in replica oggi, arrivato in tv lo scorso autunno, vedremo ospiti: Mariano Bruno, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Sergio Friscia, Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero. Tema della puntata sarà il Brasile, con giochi, musiche e coreografie con ispirazione carioca e tanti dei giochi che hanno conquistato il pubblico, a partire da La Stanza inclinata, ormai icona del programma. Voglia di mettersi in gioco e capacità di improvvisazione saranno fondamentali.

Stasera tutto è possibile è basato sul format Anything Goes creato da SATISFACTION THE TELEVISION AGENCY e licenziato da Endemol Shine IP B.V. Musiche originali di David Dahan AW. Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Sergio Colabona.