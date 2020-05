Da Hightown a Vida e The Spanish Princess, ecco le novità di Starzplay a maggio 2020

Arriva il nuovo catalogo streaming di Starzplay per maggio 2020: tantissimi arrivi, dall'esordio di The Spanish Princess, a Hightown e molti titoli ad alta tensione.

Starzplay ha presentato il nuovo catalogo in streaming per maggio 2020: in arrivo tantissime serie tv, dalla prima stagione di The Spanish Princess al tesissimo Hightown, prodotto da Jerry Bruckheimer, e la terza e ultima stagione di Vida. Scopriamo insieme tutte le novità!

Serie Tv

Locandina di Hightown

Hightown è ambientato nell'iconico Cape Cod e segue iI viaggio di una donna verso la sobrietà, intrecciato con il dispiegarsi di un'indagine per omicidio. Jackie Quiñones (Monica Raymund, "Chicago Fire," "The Good Wife"), un agente del National Marine Fisheries Service, amante di feste e bagordi, vede sconvolta la sua vita senza regole quando scopre un cadavere sulla spiaggia, un'altra vittima dell'epidemia di oppiacei che ha colpito Cape Cod. A seguito di questo trauma, Jackie fa i primi passi per diventare sobria, fino a quando non si convince che sta a lei risolvere l'omicidio. Ora in contrasto con il Sergente Ray Abruzzo (James Badge Dale, Only the Brave), irritante ma efficace agente dell'Unità Antidroga Interagenzie di Cape Cod, Jackie comincia a girare in tondo senza risultati, e non è la sola: anche a Ray la situazione sfugge di mano e lui si perde nell'indagine. Le vite di tutti coloro collegati a questo omicidio vanno a pezzi e convergono, ricordandoci quanto possono essere complicate, e fatali, le nostre dipendenze.

Vida torna con Emma e Lyn che cavalcano il successo; il bar va a gonfie vele e la loro vita sentimentale sta andando benissimo... fino a quando le sorelle Hernandez scoprono un segreto di famiglia a lungo sepolto che rovina la loro pace duramente conquistata. Le sorelle si trovano faccia a faccia con i vecchi fantasmi e con nuovi nemici, tutto mentre decidono che possono continuare ad andare avanti come famiglia o se devono andare avanti da sole, questa volta per sempre. In arrivo su Starzplay anche Heder: Heder è il nome dello studio legale di Karin Stenshufvud, Janni Can, Nour Navidi e Elin Holm. Rappresentano le vittime, in particolare donne che hanno subito violenze o crimini di natura sessuale.

Locandina di The Spanish Princess

Si fa ritorno agli intrighi alla corte reale dei Tudor con The Spanish Princess, una storia viva e coinvolgente raccontata dal punto di vista femminile, che fa luce su un fatto storico rimasto finora nell'ombra: la vita della gente di colore che lavorava nella Londra del XVI secolo. Caterina d'Aragona è la giovane e determinata principessa di Spagna, destinata al trono inglese da che era bambina. Approda in una grigia Inghilterra sferzata dalla pioggia, insieme alla sua corte, eterogenea e magnifica, che include le sue dame di compagnia: Lina, una nobile spagnola di origini afro iberiche, e Rosa, dolce spirito libero. All'improvvisa morte di suo marito, il principe Arturo, il trono sembra compromesso per Caterina, che però mette gli occhi con audacia sul nuovo erede, il carismatico e caparbio principe Harry, che un giorno diventerà re Enrico VIII.

Tratto dal romanzo omonimo scritto da Philippa Gregory, appartenente alla serie "La guerra dei cugini", The White Princess descrive un'Inghilterra apparentemente unita dal matrimonio tra la Principessa Elisabetta di York (Lizzie) e Re Enrico VII. Tuttavia, i loro contrasti personali e politici esplodono, tanto da rischiare di mandare in rovina il regno. Comincia a spargersi la voce che il fratello perduto di Lizzie, il Principe Riccardo, in realtà sia vivo e stia pianificando di prendere il trono, obbligando Lizzie a una scelta tra il suo nuovo marito e suo fratello, sangue del suo sangue e legittimo re di York. "The White Princess" è una storia di potere, famiglia, amore e tradimento, che racconta uno dei periodi più tumultuosi della storia britannica, unicamente dal punto di vista delle donne che conducono la battaglia per il trono inglese.

Film

In Fratellastri a 40 anni Brennan Huff, trentanove anni, lavora sporadicamente e vive con la madre Nancy. Dale Doback, quarant'anni, disoccupato cronico, vive col padre Robert. Quando Robert e Nancy si sposano, Brennan e Dale sono obbligati a vivere insieme da fratellastri. In un primo momento il narcisismo e la pigrizia sfacciata dei due fratellastri metterà a repentaglio l'integrità della famiglia; successivamente i due mammoni immaturi metteranno in piedi un elaborato e strampalato piano per riportare i genitori insieme. Per farcela dovranno formare un improbabile legame che forse, ma proprio forse, finirà per portarli fuori da casa.

Jennifer Aniston in una scena del film ... e alla fine arriva Polly

In arrivo 8 Mile, che racconta delle vite di un gruppo di giovani - tra cui Eminem - che combattono per trovare la loro strada nel declino di Detroit, nel 1995. Disponibile anche American Pie 2, in cui tutti i membri del classico originale tornano al proprio ruolo con i vecchi amici che si riuniscono per una gigantesca festa estiva. E in ... e alla fine arriva Polly, Reuben Feffer è il perito di punta di una prestigiosa compagnia di assicurazione, è bravissimo a ridurre al minimo il rischio sia sul lavoro che nella vita privata.