Starstruck: la nuova serie di Rose Matafeo, disponibile solo su RaiPlay dal 9 dicembre

Starstruck. Innamorata persa di una star è il titolo di una nuova serie di Rose Matafeo che sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 9 dicembre 2022.

Ideata, scritta e interpretata dall'attrice neozelandese Rose Matafeo, Starstruck è una commedia romantica che racconta, attraverso la storia d'amore tra la ventenne Jessie e la star Tom Kapoor, il modo complesso e giocoso in cui i Millennials si interfacciano alle relazioni amorose.

Arguta, divertente e molto british, la serie, in esclusiva su RaiPlay dal 9 dicembre, mette in scena il classico topos dell'innamoramento tra la "ragazza qualunque" e la stella del cinema. Con un linguaggio spiritoso e intelligente, e con dialoghi mai banali, Starstruck racconta le ansie della generazione dei venti-trentenni, stregando tutti quelli che, almeno una volta nella vita, hanno fantasticato di un amore impossibile.

"Il target dei giovani, specie quello dei giovani adulti", evidenzia Elena Capparelli, direttore di RaiPlay e Digital, "è un target prezioso per RaiPlay che deve sempre avere la capacità di raggiungere quella fetta di utenza abituata a fruire di contenuti e prodotti tramite le piattaforme di streaming. Starstruck segue la scia di quei prodotti seriali come Mental, Nudes e il recente 5 minuti prima che, per le storie raccontate e il linguaggio utilizzato, catturano l'interesse ed il favore del nostro pubblico che familiarizza con il prodotto e lo riconosce vicino alla sua generazione."

Starstruck è una storia moderna, ambientata in una Londra multietnica, connessa, dove i giovani adulti cercano un loro posto sostenendosi a vicenda e trovando rifugio nell'amicizia reale e virtuale. La serie, prodotta da Avalon Television per BBC, con la regia di Karen Maine e Jamie Jay Johnson, è vincitrice nel 2021 dell'Edinburgh Comedy Award. Nel cast anche Nikesh Patel ed Emma Sidi.